В суде по резонансному делу Шерзата Полата продолжаются допросы свидетелей. До обеда выступили молодые люди, которые в ночь трагедии случайно оказались рядом с местом происшествия. Среди них – Арлан Кусаинов, братья Дарын и Данияр Жанболатулы, Даулет Мухамедьярулы, Адухан Рузиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам очевидцев, в ту ночь они стояли возле акимата. Один из них – Данияр – получил звонок от матери, которая предупредила: в районе магазина "Камажай" происходит драка и слышны выстрелы. Молодые люди тут же направились на место.

"Мы стояли у акимата на трех машинах. Данияру позвонила мама, сказала: "Там стреляют, быстро иди домой". Мы поехали на автобазу. Я доехал последним, уже все разъехались. Со мной был Данияр", - рассказал 20-летний Арлан Кусаинов.

20-летний Данияр Жанболатулы подтвердил, что в ночь с 3 на 4 октября 2024 года они с друзьями стояли у акимата. В какой-то момент ему позвонила мама.

"Мама беспокоилась. Я услышал какие-то вопли, понял, что что-то не так. Я сразу трубку выключил. Мы сразу поехали домой. Нас было три машины: Prado, Passat и Camry. Я приехал с Кусаиновым Арланом. Когда мы приехали, мы увидели только пацанов, у которых были травмы головы", - рассказал Жанболатулы.

По его словам, это были друзья Шерзата: у одного шла кровь с головы, остальные были взволнованные, испуганные.

"Мы думали, это просто драка, не думали, что все так произойдет. Пока мы стояли, Юлдаш и Арлан уехали", - сообщил суду Данияр Жанболатулы.

Прокурор напомнил, что в предыдущих показаниях Данияр сказал, что на месте происшествия соседка Вильдана показала ему какое-то видео из интернета. Однако Данияр ответил, что не помнит содержания того видео.

"То же самое, что по интеренету пошло же, как с четвертого этажа снимали...", - признался в ходе допроса в суде Жанболатулы.

Его брат – 21-летний Дарын Жанболатулы – рассказал, что в тот вечер стояли у акимата в компании Арлана Кусаинова, Данияра Жанболатулы, Даулета Мухамедьярулы, Адухана Рузиев, Юлдаша Розыбакиева, Арлана Казыкенова, Марины Тюкафкиной.

"Моему братишке позвонила мама, сказала, что что-то случилось возле нашего дома. Она изначально спросила, где вы. Сказала, что там драка. Спросила, вы там или вас нет там. Потом мы поехали в сторону нашего дома. Все, кто стоял у акимата, поехали. Мы поехали к заднему подъезду нашего дома", - рассказал свидетель.

Там они увидели пострадавших, лежащих на земле.

"Кто-то из его родителей погрузили их в машину. Двоих подняли и положили в машину. Потом приехала скорая, полиция. Там много людей стояло. Я видел два патрона, ключи, лужу крови", - рассказал Дарын Жанболатулы.

Однако прокурор Дана Сарсембай зачитала его предудыщие показания, где он рассказал, что подошла мама Шерзата и сказала, что ее сын умер.

"Она не подходила, она кричала. Я не помню, что она говорила, что он умер", - сказал парень.

Адухан Рузиев добавил, что они подъехали к месту происшествия на машине Дарына Жанболатулы.

"Со мной были Дарын, Марина и Юлдаш. Мы припарковались возле китайского магазина. Я увидел лежащее тело, вокруг были соседи. Видел капли крови и две гильзы – желтого или зеленого цвета", - сказал Рузиев

По словам Рузиева, люди, собравшиеся на месте, были в шоковом состоянии. Он отметил, что позже подъехал автомобиль Hyundai Sonata, в который погрузили тело пострадавшего. После этого появилась группа молодых людей, один из них был с окровавленной головой.

Все свидетели сообщили суду, что парни из их компании - Юлдаш Розыбакиев вместе с Арланом Казыкеновым уехали с места событий на Toyota Prado.

Также в суде прозвучало, что мама и сестра погибшего Шерзата просили у них компьютерную мышку или провод, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения китайского магазина.