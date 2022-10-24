open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Вид на жительство в Казахстане планируют предоставлять за инвестиции в 300 тысяч долларов
medium.com Сегодня, 13:58
100
Фото: medium.com

Вид на жительство в Казахстане планируют предоставлять за инвестиции в 300 тысяч долларов

Речь идёт об инвестициях, которые принесут в бюджет налоги, а также будут способствовать созданию новых рабочих мест.

В Казахстане планируют выдавать вид на жительство иностранцам за инвестиции в экономику страны в 300 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом,  отвечая на запрос депутатский запрос, сообщил заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. 

Он уточнил, что на данном этапе ведётся работа по разработке законопроекта, направленного на предоставление возможности получения визы на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в экономику Казахстана более 300 тыс долларов, с правом получения вида на жительство.

Серик Жумангарин пояснил, что будут учитываться прежде всего инвестиции в основной капитал действующих предприятий, создание промышленного производства продукции с высокой добавленной стоимостью, новых технологий и оказание услуг, то есть именно те инвестиции, которые принесут дополнительные финансовые поступления в бюджет в виде налогов, создание новых рабочих мест и так далее.

"В целях упрощения процедуры получения инвесторской визы для нерезидентов-инвесторов внесены изменения и дополнения в приказ министра по инвестициям и развитию в части регламентирования и сокращения срока выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Казахстана, с пяти до трёх рабочих дней", —сообщил министр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#экономика
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:58
100
Поделитесь:
Наверх