Вид на жительство в Казахстане планируют предоставлять за инвестиции в 300 тысяч долларов

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Речь идёт об инвестициях, которые принесут в бюджет налоги, а также будут способствовать созданию новых рабочих мест.

В Казахстане планируют выдавать вид на жительство иностранцам за инвестиции в экономику страны в 300 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом, отвечая на запрос депутатский запрос, сообщил заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Он уточнил, что на данном этапе ведётся работа по разработке законопроекта, направленного на предоставление возможности получения визы на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в экономику Казахстана более 300 тыс долларов, с правом получения вида на жительство.

Серик Жумангарин пояснил, что будут учитываться прежде всего инвестиции в основной капитал действующих предприятий, создание промышленного производства продукции с высокой добавленной стоимостью, новых технологий и оказание услуг, то есть именно те инвестиции, которые принесут дополнительные финансовые поступления в бюджет в виде налогов, создание новых рабочих мест и так далее.