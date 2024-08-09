VI Консультативная встреча глав государств ЦА: новый шаг к региональному взаимодействию

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, состоявшаяся в Астане, стала важным событием для стран региона и вывела вопрос о Центрально-Азиатском взаимодействии на новый уровень. Лидеры стран обсудили стратегическое положение Центральной Азии в современных геополитических и геоэкономических условиях. Подробнее о значимости данного вида взаимодействия, и его дальнейшем развитии в обзорном материале корреспондента BaigeNews.kz.

Возникновение Центрально-Азиатского регионализма

Надо признать, что до появления консультативных встреч глав государств Центральной Азии в регионе существовали противоречия и нерешённые вопросы, касающиеся водных ресурсов, границ, транзита и сельского хозяйства. Однако в последние годы благодаря консолидации усилий и более активному взаимодействию было достигнуто значительное продвижение в решении этих проблем.

Вместе с тем, появился так называемый Центрально-Азиатский регионализм, который проявляется в том, что страны начинают говорить с единых позиций по актуальным международным вопросам, а мировые гиганты воспринимают их не только как независимых субъектов, но как единую систему, способную взаимодействовать с внешним миром. Это позволяет Центральной Азии уже сейчас выступать как самостоятельному актору на международной арене. Свидетельством этому является ставший популярным формат "Центральная Азия+".

Эти изменения заметил и заместитель председателя правления Института внешнеполитических исследований Аманкельды Таженов.

"Вопросы, которые раньше считались труднорешаемыми, требующими очень большого времени, в настоящее время ускоренно решаются. Совершенно изменился политический климат взаимодействия наших стран. Частыми стали неформальные встречи, на важные мероприятия приглашаются лидеры других стран. Это взаимодействие как соседей создает совершенно другую картину в Центральной Азии", - подчеркнул эксперт.

Политическая значимость формата

Политолог Аман Мамбеталиев подчеркивает, что в последние годы наблюдается положительная тенденция к ускорению интеграционных процессов в Центральной Азии. По мнению эксперта, наличие единого видения и политической инициативы руководства стран региона свидетельствует о высоком уровне согласованности на уровне, как государств, так и общества.

Мамбеталиев отмечает, что интеграция в Центральной Азии происходит на фоне глобальных геополитических изменений и переосмыслений. Общая история, схожий менталитет и общие желания народов региона становятся основой для формирования единого политического сообщения. Это единство имеет не только внутреннюю значимость, но и представляет собой сигнал для внешнего мира о согласованности действий Центральной Азии.

"Политическая значимость большая. Идёт продолжение, закрепление всех политических, культурных интеграционных процессов, укрепление единства региона. Кроме того, это месседж не только для жителей нашего региона. Это месседж на внешний радиус, чтобы все прекрасно осознавали, что у руководств стран, у самих государств Центральной Азии общее видение и общее понимание", - пояснил политолог.

Политолог и руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым, подчеркивает, что влияние взаимосвязи интересов стран региона на международной политической арене становится все более ощутимым.

"Говорить об актуальности различных тем вокруг Центрально-Азиатского региона можно без сомнения, поскольку взаимосвязь интересов государств региона и мировых акторов приобретает к этому времени все более очертаемые контуры", - отмечает политолог.

По его словам, важной задачей является разработка новой региональной политики, исходящей из национально-культурных, социально-демографических, природно-климатических, хозяйственных реалий, а также исторических особенностей формирования и развития субъектов Центральной Азии.

Экономическое значение интеграции

В последние годы в многостороннем взаимодействии стран Центральной Азии были достигнуты значительные результаты: продолжающееся развитие внутренней торговли создает потенциал для ускорения экономического роста в регионе.

Объем внутрирегиональной торговли достиг 11 млрд долларов, что подчеркивает растущую взаимозависимость и коммерческие связи между странами.

Новыми точками роста для экономик стран региона становятся совместные инфраструктурные и транспортные проекты. Такие примеры, как Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызстане и Рогунская ГЭС в Таджикистане, иллюстрируют успешные формы сотрудничества, которое приносит выгоду всем участникам.

Ключевыми проектами также являются газовые инициативы между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, а также строительство новых транспортных коридоров. Эти проекты не только улучшают транспортные связи между странами, но и способствуют развитию энергетической безопасности и устойчивости в регионе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, приоритетом для многостороннего взаимодействия назвал развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах. Это создаст необходимую инфраструктуру для повышения эффективности перемещения товаров и позволит странам лучше интегрироваться друг с другом. Создание таких хабов поддержит стремление стран к укреплению взаимного доступа к рынкам.

Правительствам стран еще предстоит укрепить всестороннее партнерство через новые договоренности в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, а также строительство. Эти секторы имеют значительный потенциал и могут способствовать диверсификации экономик стран региона.

Промышленная кооперация

Одна из значимых тем, поднятых на встрече, – расширение промышленной кооперации в Центральной Азии. Принятый План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы считается важным шагом в направлении устойчивого развития. Этот подход способен создать крепкую основу для экономического роста и взаимодействия между странами.

Эксперт Аманкельды Таженов подчеркивает, что сотрудничество в промышленных отраслях поможет оптимизировать ресурсы и развить производственные мощности, что, в свою очередь, повлияет на социально-экономическое положение в регионе.

Повышение транзитно-транспортного потенциала ЦА

Также значительное внимание было уделено повышению транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии. Конкретные договоренности, достигнутые на совещании министров транспорта, способствуют улучшению логистических связей, необходимых для эффективного обмена товарами и ресурсами.

В рамках саммита были подписаны несколько документов в сфере транспорта и логистики. Также намечено принятие Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

Особое место в них отводится Транскаспийскому международному транспортному маршруту, коридору "Север – Юг", инициативе "Пояс и Путь", в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии.

На Консультативной встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям последовательно наращивается потенциал железнодорожной магистрали "Казахстан – Туркменистан – Иран". На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива.

Перспективным считается строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии. Казахстан проводит масштабную внутреннюю работу в транспортно-транзитной сфере. Глава государства сообщил, что до 2030 года наша страна планирует модернизировать 11 тысяч км и построить более 5 тысяч км новых железных дорог.

"Нужно отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен в качестве гостя на саммит. Именно ТМТМ очень важен, так как Азербайджан находится по тот берег Каспийского моря. Именно транскаспийское взаимодействие в регионе ЦА будет ключевым фактором в развитии стран", - считает эксперт.

Приграничное сотрудничество и экономические зоны

Одной из главных задач, выделенных на встрече в Астане, стало совместное развитие приграничных территорий. Создание свободных экономических зон и упрощение перехода границ крайне важно для укрепления торговых связей и развития логистики. Этот аспект работы будет способствовать созданию необходимой базы для более глубокого экономического взаимодействия.

"В настоящее время стоит задача совместно развивать приграничные территории, создавать приграничные зоны торговли, свободные экономические зоны. Это всё находится на территории Центральной Азии. Вопросы упрощения перехода границ надо решать, всё это будет создавать необходимую базу развития логистики", - считает Аманкельды Таженов.

Региональная финансово-банковская структура

На VI Консультативной встрече прозвучала инициатива о создания региональной финансово-банковской структуры. Аманкельды Таженов поясняет, что в нынешних условиях, когда страны Центральной Азии сталкиваются с потребностью в финансировании крупных совместных проектов, наличие своего Центрально-Азиатского банка могло бы ускорить процесс привлечения денежных ресурсов и обеспечить стабильность в реализации инициатив. Это предложение предполагает концентрацию финансовых потоков и инвестиций для выполнения значимых проектов региона.

Формирование Центрально-Азиатской идентичности

На саммите Касым-Жомарт Токаев анонсировал создание единого центральноазиатского пространства высшего образования. Он отметил, что сегодня молодежь из стран Центральной Азии и Кавказа стремится получить высшее образование в Казахстане. Потому что оно является востребованным на международном уровне. Глава государства пригласил молодых людей из ЦА и Кавказа в Казахстан для получения образования.

Токаев отметил, что интеграция не должна заканчиваться на вопросах образования. Он предложил создавать совместные медиапродукты. Например, общие исторические сюжеты, общерегиональные телеканалы или новостные интернет-порталы. В ближайшем будущем страны Центральной Азии должны разработать и подписать соглашения о сотрудничестве в сфере телевещания.

Эксперты поддерживают инициативы президента Токаева и подчеркивают важность формирования Центрально-Азиатской идентичности.

"Нам нужно создавать своё поле – информационное, образовательное. Например, когда мы готовим свои исследования, экспертные оценки, мы в основном ориентируемся на зарубежных экспертов – англоязычных, русскоязычных. Европейских, американских, российских экспертов мы знаем лучше, чем своих центрально-азиатских. В этом плане, мне кажется, нам надо формировать своё информационное пространство, где мы бы больше знали друг о друге, что думают соседи, какие у них успехи, планы, перспективы. Нужно формировать региональное самосознание. Отрадно, что президент сказал о формировании Центрально-Азиатского совместного телеканала и объединённого информационного агентства. Я думаю, там в качестве рабочих языков можно было бы использовать языки всех пяти государство образующих народов Центральной Азии. Это имело бы большой резонанс", - поделился своими мыслями Аманкельды Таженов.

Вопросы безопасности

Не остались без внимания вопросы безопасности. По словам Амана Мамбеталиева, этот вопрос приобретает особую значимость ввиду быстро трансформирующегося мира, геополитеческих изменений, логистических смещений коридоров, экономических и реальных воин на континенте. Причем вопрос безопасности рассматривался в гораздо более широком формате. Это были не только привычные нашему восприятию форматы борьбы с терроризмом, наркомафией, наркотрафиком, но и вопросы экономической безопасности, геополитической стабильности.

"Были обсуждены вопросы региональной безопасности. Вопросы радикализма должны решаться вместе. Именно региональная безопасность очень важна. Так как вопросы безопасности никогда не распространяются только на одну страну, они охватывают коллективно несколько стран", - сказал эксперт Института прикладных этнополитических исследований Алихан Базарбек.

Стоит отметить, что VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии показала, что страны региона готовы к интеграции, взаимодействию, совместному решению проблем. Это только подчёркивает значимость Центрально-Азиатского региона в мире.