Ценообразование в газовой отрасли Казахстана не просто неэффективно, оно ведет к разрушению всей системы. Об этом в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz заявил политолог Марат Шибутов, комментируя состояние рынка газа и риски, с которыми сталкивается страна.

"Цены на газ у нас не рабочие и не экономические. Они вгоняют отрасль в хронические убытки. Производители теряют деньги, а хорошо живут только получатели. Но это временно. Газ просто закончится", – предупреждает эксперт.

По словам Шибутова, Казахстан наступает на те же грабли, что и в 2018 году, когда искусственное занижение тарифов привело к отказу от своевременного ремонта инфраструктуры. Итог – техногенная катастрофа в Экибастузе в 2022 году, когда зимой вышли из строя котельные и теплосети. Теперь, считает политолог, к аналогичной ситуации ведет и газовая отрасль.

Особую тревогу вызывает зависимость от импорта: страна продолжает закупать газ у Туркменистана. В случае изменения курса тенге или повышения цен со стороны поставщиков, Казахстан рискует столкнуться с масштабным дефицитом.

"Оптовая цена газа в Казахстане сейчас составляет около 22 тысяч тенге. При этом экономически обоснованной была бы цена хотя бы 50 тысяч. А реально – 75 тысяч. Производители работают себе в убыток", – утверждает он.

Марат Шибутов подчеркивает: чтобы газовая отрасль была устойчивой, необходимо разрешить добывающим компаниям продавать часть газа на экспорт. Сейчас, когда внутренние цены в три-пять раз ниже экспортных, это просто невыгодно. В результате – рост коррупции и отказ от инвестиций в развитие.

"Когда внутри страны газ стоит $45, а на внешнем рынке – минимум $250, никаких стимулов для добычи не остается. Только потери и схемы", – говорит политолог.

Отдельной проблемой он называет практику закачки половины добытого газа обратно в пласт. Это, по его словам, бессмысленная трата ресурса, тогда как стране нужен реальный объем газа для экономики.

Марат Шибутов не скрывает: если не предпринять срочных мер, страну ждет повторение "газового Экибастуза".

"Все знают, что будет катастрофа. Просто боятся сказать. Но она случится – и случится зимой. Тогда уже никто не будет радоваться дешевым подключениям. Потому что газа просто не будет", - сказал политолог.

По его мнению, единственным выходом является либерализация цен и рынка. Без этого ни о каком реальном росте экономики речи не идет.