В посёлок Заречный на окраине Петропавловска закрыли въезд из-за перелива воды через дорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат СКО.

"В связи с традиционным переливом воды через дорогу в посёлке Заречный для обеспечения безопасности принято решение временно ограничить въезд для всех видов автотранспорта. На месте организовано круглосуточное патрулирование", – указываеся в сообщении.

Жители Заречного могут перемещаться на вахтовках: график движения – ежедневно с 6:30 до 20:00.

По данным спасателей, перелив через дорогу в Заречный происходит ежегодно, опасности подтопления жилых домов нет.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным мерам и соблюдать указания всех служб.

Сообщалось, что в СКО гидрологи прогнозируют третью волну паводков, которая станет самой мощной. Самый опасный период – с 20 по 22 апреля. Под угрозой – микрорайон Заречный, а также пригородные сёла Тепличное и Прибрежное.