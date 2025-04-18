Въезд в посёлок Заречный в Петропавловске закрыли из-за перелива
Для удобства жителей Заречного организован подвоз на вахтовках.
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В посёлок Заречный на окраине Петропавловска закрыли въезд из-за перелива воды через дорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат СКО.
"В связи с традиционным переливом воды через дорогу в посёлке Заречный для обеспечения безопасности принято решение временно ограничить въезд для всех видов автотранспорта. На месте организовано круглосуточное патрулирование", – указываеся в сообщении.
Жители Заречного могут перемещаться на вахтовках: график движения – ежедневно с 6:30 до 20:00.
По данным спасателей, перелив через дорогу в Заречный происходит ежегодно, опасности подтопления жилых домов нет.
Граждан просят с пониманием отнестись к временным мерам и соблюдать указания всех служб.
Сообщалось, что в СКО гидрологи прогнозируют третью волну паводков, которая станет самой мощной. Самый опасный период – с 20 по 22 апреля. Под угрозой – микрорайон Заречный, а также пригородные сёла Тепличное и Прибрежное.
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