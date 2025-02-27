В Алматы готовятся к введению платного въезда в город в рамках программы по улучшению качества воздуха, которая будет реализовываться в 2025-2027 годах, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.

С 1 июля 2025 года начнутся первые шаги по реализации программы, одним из которых станет повышение стоимости парковок. Это, по мнению акима, позволит снизить количество автомобилей в центре города.

"Мы значительно повысим стоимость парковок в городе, как это делают во всех крупных городах, чтобы вытеснить из центра большое количество машин", – заявил Досаев.

Кроме того, важное внимание будет уделено развитию общественного транспорта, в том числе подземного и наземного скоростного, а также строительству транспортно-пересадочных узлов. Всё это должно улучшить транспортную мобильность Алматы.

"Когда вопросы транспортной связанности и качества обслуживания будут решены, мы будем готовы к введению платного въезда. Весь опыт крупных мировых городов показывает, что это помогает снизить трафик. Например, в Нью-Йорке после введения платы за въезд на Манхэттен трафик снизился на 20%", – отметил аким города.

Запланировано, что с 2027 года платный въезд будет вводиться для автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам. Экологически чистые автомобили, такие как электромобили, не будут затронуты новыми мерами.

Кроме того, с осени 2025 года в Алматы начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы (ITS), которая позволит контролировать въезд в город.