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Въезд на Бали могут ограничить из-за российских туристов
Губернатор Бали Ваян Костер предложил ввести квоту на въезд туристов на остров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местное издание Detik.
Ограничение хотят ввести из-за гостей острова, которые нарушают правила и ведут себя вызывающе.
"Сейчас есть новое явление, ряд туристов, которые совершают шалости, хулиганство, большинство из России", - заявил он.
По словам губернатора, с января 2023 года из Индонезии депортирован 101 турист. Большинство из них – российского происхождения.
"До сих пор депортирован 101 иностранный турист. Кого-то депортируют, кого-то преследуют здесь. Уголовных производств у депортированных было более 100", - сказал Костер.
Ограничения будут обсуждать на семинаре "Направление развития Бали на 100 лет".
"Мы будем проводить политику отказа от массового туризма, ограничим его, внедрив систему квот. Это система на ближайшие 100 лет", - пояснил он.
Губернатор уточнил, что вседозволенность, которую позволяют себе туристы, не может продолжаться, и привёл в пример недавний случай, когда путешественники взломали банкомат.
По мнению Костера, проблему необходимо решать комплексно. Вводя квоты власти будут консультироваться с владельцами бизнеса.
"Конечно, (в связи с квотами) мы будем вести переговоры с PHRI (Индонезийская ассоциация отелей и ресторанов). Квота должна соответствовать вместимости и пропускной способности отелей и других заведений для туристов", - сказал губернатор Бали.
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