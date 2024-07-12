Вейпы стали прятать закладчики в Казахстане
Сегодня, 19:37
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Сегодня, 19:37Сегодня, 19:37
94Фото: polisia.kz
Вейповые закладки пресечены полицией Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
21-летнего мужчину задержали в Ауэзовском районе в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия. У фигуранта при себе были 30 электронных вейпов, он продавал их дистанционно.
Установлено, что заказы мужчина получал по Интернету. Смеси и вейпы он приобретал оптом также бесконтактным способом.
Запрещённый к продаже товар изъят. Действиям розничного реализатора будет дана правовая оценка, сообщили в полиции.