  • 12 Июля, 20:14
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Вейпы стали прятать закладчики в Казахстане

Сегодня, 19:37
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
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Фото: polisia.kz

Вейповые закладки пресечены полицией Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21-летнего мужчину задержали в Ауэзовском районе в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия. У фигуранта при себе были 30 электронных вейпов, он продавал их дистанционно.

Установлено, что заказы мужчина получал по Интернету. Смеси и вейпы он приобретал оптом также бесконтактным способом.

Запрещённый к продаже товар изъят. Действиям розничного реализатора будет дана правовая оценка, сообщили в полиции.

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