Вейпы стали прятать закладчики в Казахстане

Вейповые закладки пресечены полицией Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21-летнего мужчину задержали в Ауэзовском районе в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия. У фигуранта при себе были 30 электронных вейпов, он продавал их дистанционно.

Установлено, что заказы мужчина получал по Интернету. Смеси и вейпы он приобретал оптом также бесконтактным способом.

Запрещённый к продаже товар изъят. Действиям розничного реализатора будет дана правовая оценка, сообщили в полиции.