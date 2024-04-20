Вейпы на спортинвентарь меняли прохожие в Астане

В столице продолжается акция против распространения курительных веществ "Обменяй зависимость на спорт", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В рамках акции столичные спортсмены предлагали прохожим обменять электронные сигареты на спортивный инвентарь. Мероприятие организовано при поддержке акимата района Сарыарка, Управления физической культуры и спорта и Управления по вопросам молодежной политики.

"Сегодня в рамках акции мы предлагаем молодым людям, которые курят вейпы и табачные изделия, обменять вредные вещества на боксерские перчатки, мячи, жгуты. Тем самым мы привлекаем наших столичных жителей к здоровому образу жизни, хорошему отношению к нашему городу и природе", - отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев.

Столичный спортсмен по направлению киокушинкай-кан каратэ Алихан Асубаев также отметил важность подобных акций и призвал молодежь заниматься спортом.

"Данной акцией мы хотим показать молодым людям, что нужно заниматься спортом, беречь здоровье. Общими силами мы хотим направить их на правильный путь. Надеемся, что наша акция станет мотивацией для многих", — отметил Алихан Асубаев.

По словам депутата столичного маслихата и председателя молодежного крыла "Жастар Рухы" Арсланбека Магзума, цель акции – не порицать молодежь и подростков, а поощрить отказ от пагубных привычек.

"Сейчас мы наблюдаем негативную тенденцию — идет большое распространение электронных сигарет среди молодежи до 25 лет. Эта проблема очень актуальна. Поэтому сегодня наша цель — это совместными силами побороть вредные привычки. Мы выбрали метод "не кнутом, а пряником", — сообщил Арсланбек Магзум.

Как рассказал депутат, ранее в столице уже проходили подобные акции.

"Месяц назад совместно со знаменитым казахстанским спортсменом Василием Тахтаем мы проводили аналогичную акцию. Мы и дальше будем продолжать такие мероприятия. Мы видим положительный эффект. Например, некоторые инициативные ребята из молодежных организаций провели подобные акции", — поделился Арсланбек Магзум.

Депутат маслихата добавил, что собранные в ходе акции электронные устройства будут утилизированы на специализированном заводе.

Напомним, накануне президент подписал ряд поправок в законодательство по вопросам здравоохранения, в том числе и о запрете вейпов в Казахстане. Это запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.