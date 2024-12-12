Незаконная продажа вейпов в Степногорске закончилась уголовным делом для 40-летней женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

10 декабря в Степногорске полиция установила, что в одном из домов города осуществляется незаконная продажа вейпов. По этому факту была задержана 40-летняя горожанка. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело, и ведется расследование.

"Во время осмотра полицейские изъяли 200 электронных сигарет (вейпов) на общую сумму около 2 млн тенге. Как выяснили правоохранители, женщина занималась незаконной продажей с июня, несмотря на запрет на реализацию этих девайсов. Она также призналась, что осведомлена о противозаконном характере своей деятельности", - говорится в сообщении.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения законодательства.

Напомним, ранее полиция изъяла вейпы на 55 млн тенге в Павлодарской области.