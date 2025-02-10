В Экибастузе пресечен незаконный оборот электронных сигарет, в ходе которого полицейские изъяли порядка 2500 вейпов стоимостью более 18 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Товар обнаружили в квартире многоэтажного дома на улице Шешембекова. Партия незаконного товара предназначалась для последующей продажи.

Подозреваемый осуществлял реализацию вейпов через интернет-магазин, используя каналы популярных мессенджеров и соцсетей. По подозрению в продаже и распространении нелегальных электронных сигарет в полицию доставлен 20-летний житель города.

По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что с 20 июня 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий оборот электронных систем потребления никотина (вейпов) и связанных с ними жидкостей.





