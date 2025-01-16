  • 16 Января, 22:48
  • BAIGENEWS

Вейпы на 15 млн тенге изъяли у двух студентов в Кокшетау

Сегодня, 22:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:25
56
Фото: Polisia.kz

Некурительные табачные изделия на сумму около 15 млн тенге изъяты полицейскими в Акмолинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

В ходе ОПМ аркоборцы задержали двух студентов местного колледжа, у которых изъято порядка тысячи электронных сигарет.

В доме одного из фигурантов найдено 10 изделий, в доме второго – 970 штук.

Примечательно, что последний пытался избавиться от запрещенных изделий, однако был вовремя задержан полицейскими.

По словам 20-летнего фигуранта, в случае продажи изъятых электронных сигарет он мог выручить порядка 15 млн тенге.

Самое читаемое

Наверх