Вейпы на 15 млн тенге изъяли у двух студентов в Кокшетау
Сегодня, 22:25
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Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
56Фото: Polisia.kz
Некурительные табачные изделия на сумму около 15 млн тенге изъяты полицейскими в Акмолинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе ОПМ аркоборцы задержали двух студентов местного колледжа, у которых изъято порядка тысячи электронных сигарет.
В доме одного из фигурантов найдено 10 изделий, в доме второго – 970 штук.
Примечательно, что последний пытался избавиться от запрещенных изделий, однако был вовремя задержан полицейскими.
По словам 20-летнего фигуранта, в случае продажи изъятых электронных сигарет он мог выручить порядка 15 млн тенге.