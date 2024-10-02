Вейпы на 10 млн тенге изъяла полиция в Караганде
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В Караганде полицейскими изъяты вейпы на сумму более 10 млн тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области изъяли партию электронных сигарет (вейпов) на сумму более 10 млн тенге. Операция проведена в рамках мероприятий по противодействию незаконной торговле некурительными табачными изделиями и электронными системами потребления.
В ходе плановых мероприятий полицейские остановили автомобиль под управлением 24-летнего мужчины. Во время осмотра транспортного средства изъято 15 коробок с вейпами, общее количество которых составило 1627 штук. Данная партия незаконного товара предназначалась для продажи.
По подозрению в продаже и распространении нелегальных электронных сигарет установлены и доставлены в полиции три лица в возрасте от 21 года до 24 лет. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Необходимо напомнить, 19 апреля в Казахстане был принят закон, запрещающий оборот электронных систем потребления никотина (вейпов), а также жидкостей для них, который вступил в силу 20 июня.
Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения законодательства и предостерегает от участия в незаконной торговле электронными системами потребления.
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