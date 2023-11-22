Ветровую электростанцию в партнёрстве с французской компанией построят в Жамбылской области

Депутаты мажилиса одобрили ратификацию соглашения с Францией о борьбе с глобальным потеплением, передаёт BaigeNews.kz. Согласно документу планируется строительство ветровой электростанции в Жамбылской области.

"Соглашение направлено на продвижение проектов, которые могут содействовать достижению целей, приоритетов и обязательств сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов", - сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, представляя законопроект в мажилисе.

По его словам, ветровая электростанция будет построена вблизи посёлка Мирный Жамбылской области.

"Основным плюсом абсолютно всех альтернативных источников энергии является их экологичность. Другими словами во время работы подобных станций не происходит никаких вредных выбросов в окружающую атмосферу. Даже авария на ветряной либо любой другой альтернативной электростанции приведет только к материальным потерям ее владельцев, но не станет причиной глобального экологического бедствия.

Для обеспечения безопасной и устойчивой работы энергосистемы инвестором будет реализован механизм по хранению электрической энергии в рамках реализации проекта", - сказал Алмасадам Саткалиев.