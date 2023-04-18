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Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области Сегодня, 15:46
346
Сегодня, 15:46
346

Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области

В посёлке Агадырь Карагандинской области ветер разрушил пристройку на территории школы имени Ермекова. Предполагалось, что в ней будут размещаться спортзал и столовая, передаёт BaigeNews.kz.

Видео последствий урагана распространяют в соцсетях.

"Рухнуло "новое", строящееся здание детского спортзала-столовой", - говорится в описании к видео.

Казахстанцы недоумевают, кто так строит и почему не несет за это ответственность.

 
 
 
 
 
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Публикация от Новости Караганды Karaganda Novosti новости KRG (@novosti.karaganda)

Инцидент прокомментировали в Управлении строительства региона. 

"Пристройку к средней школе имени Ермекова начала возводить "Строительная компания "Ер-Канат Сервис". Договор был заключён в 2021 году. Но так как данная компания неоднократно допускала отставание от графика производства работ, и в ходе проверки объекта были установлены нарушения, даны предписания о проведении демонтажа каменной кладки несущих стен, потому что она не соответствует марке указанной в сметной документации. Демонтаж уже проведён, на видео же облицовочный кирпич, который неустойчив без основной кладки", - сообщил глава управления строительства Мурат Магзин .

Он уточнил, что с подрядчиком расторгнут договор в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. Ведутся судебные разбирательства о признании компании недобросовестным участником госзакупок и взыскании неустойки. 

"Повторно объявлен конкурс на завершение строительства и выбран новый подрядчик. Мы эту стройку держим на контроле, регулярно будем проводит проверки качества выполнения работ", - заключил Магзин.

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Сегодня, 15:46
346
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