Вьетнамская компания SOVICO Group рассматривает возможность покупки или взятия в управление одного из казахстанских аэропортов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в преддверии визита в Казахстан генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама, передаёт BaigeNews.kz.

"Вьетнамская компания SOVICO Group купила у нас авиакомпанию Qazaq Air. Она будет развиваться здесь. Буквально недавно приезжали, я встречался. Она, кроме того, рассматривает и покупку аэропорта, взять его в управление, потому что для авиакомпании базовый аэропорт нужен. Компания очень большая, бурно развивается, у нее очень много контрактов с международными компаниями. В данном случае будет большой контракт с компанией", — рассказал Жумангарин.

SOVICO Group — крупная вьетнамская бизнес-группа, в состав которой входит авиакомпания Vietjet Air. Весной 2024 года она выкупила казахстанского перевозчика Qazaq Air и заявила о намерении развивать его внутри страны и на международных направлениях.

Замглавы кабмина также подчеркнул, что Казахстану есть чему поучиться у Вьетнама, особенно в сфере индустриальных зон и привлечения инвестиций. Во время недавнего визита в страну он отметил "впечатляющие условия" для развития бизнеса и активное присутствие японских и корейских компаний.