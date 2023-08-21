Вьетнамские бизнесмены намерены открыть торгово-логистический центр в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита во Вьетнам принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики.

"Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, Глава государства подчеркнул, что наша страна заинтересована в реализации крупных совместных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

В свою очередь Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.

Президент поприветствовал планы компании и заверил, что Правительством нашей страны будет оказано всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.

SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов.

Ранее сообщалось, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к монументу национальным героям, а также почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина.

В ходе визита Президент РК отметил, товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом достигнет 1 млрд долларов до конца 2023 года.

Казахстан и Вьетнам подписали соглашение об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.