Вьетнамские бизнесмены намерены открыть торгово-логистический центр в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита во Вьетнам принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики.
"Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, Глава государства подчеркнул, что наша страна заинтересована в реализации крупных совместных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
В свою очередь Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории Казахстана. Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.
Президент поприветствовал планы компании и заверил, что Правительством нашей страны будет оказано всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.
SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов.
Ранее сообщалось, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к монументу национальным героям, а также почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина.
В ходе визита Президент РК отметил, товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом достигнет 1 млрд долларов до конца 2023 года.
Казахстан и Вьетнам подписали соглашение об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.
Самое читаемое
- Жительница Кокшетау с уникальным голосом отправилась на телешоу к Малахову
- Опубликованы имена погибших в шахте "Казахстанская" горняков
- "Был свой бизнес и машины в гараже": бездомные Павлодара поделились своими историями
- Опубликованы фото всех пятерых погибших на шахте "Казахстанская"
- Сто килограммов наркотиков и деньги нашли в гараже жителя Актобе