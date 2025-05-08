Вьетнамская компания Sovico Group будет управлять аэропортом Кызылорды. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев, передает BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что аэропорт не будет продан. Стратегический объект будет передан в доверительное управление.

Также Алибек Бакаев подчеркнул, что ведомство привлекает передовые компании для того, чтобы они помогли улучить сервис и деятельность объектов, в том числе и аэропортов.

"Переговоры уже ведутся с вьетнамской стороной. Речь идет о том, чтобы вьетнамская сторона управляла какое-то время аэропортом для того, чтобы улучшить работу аэропорта в целом", — сказал в кулуарах Алибек Бакаев.

Ранее сообщалось, что вьетнамский инвестор может выкупить аэропорт в Казахстане.

Также на днях стало известно, что авиакомпания Qazaq Air переименована и перешла под контроль вьетнамского инвестора.