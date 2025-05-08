Вьетнамская компания будет управлять аэропортом Кызылорды
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Вьетнамская компания Sovico Group будет управлять аэропортом Кызылорды. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев, передает BaigeNews.kz.
Он подчеркнул, что аэропорт не будет продан. Стратегический объект будет передан в доверительное управление.
Также Алибек Бакаев подчеркнул, что ведомство привлекает передовые компании для того, чтобы они помогли улучить сервис и деятельность объектов, в том числе и аэропортов.
"Переговоры уже ведутся с вьетнамской стороной. Речь идет о том, чтобы вьетнамская сторона управляла какое-то время аэропортом для того, чтобы улучшить работу аэропорта в целом", — сказал в кулуарах Алибек Бакаев.
Ранее сообщалось, что вьетнамский инвестор может выкупить аэропорт в Казахстане.
Также на днях стало известно, что авиакомпания Qazaq Air переименована и перешла под контроль вьетнамского инвестора.
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