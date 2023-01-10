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Kham/Reuters Вчера, 06:32
901
Вчера, 06:32
901
Фото: Kham/Reuters

Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах

Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах в связи с ростом заболеваемости новым подвариантом штамма омикрон COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
 
В документе отмечается, что коронавирус постоянно меняется и подвариант штамма омикрон XBB.1.5 более заразен и легче обходит иммунную систему человека. Эта разновидность была обнаружена в городе Хошимин и соседней провинции Тэйнинь.
 
"Эффект от прививок (против коронавируса – ред.) со временем ослабевает, несмотря на высокие показатели вакцинации, а это означает, что весной может произойти всплеск новых случаев на фоне праздника нового года по лунному календарю и ослабления мер по борьбе с COVID-19 в некоторых странах", – приводит газета 
 VnExpress слова премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.
 
В своем обращении к гражданам страны чиновник призвал усилить меры по контролю заболеваемости на границах страны и в аэропортах.
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#Вьетнам #коронавирус #граница #туризм
BaigeNews.kz
Вчера, 06:32
901
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