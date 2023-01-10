Вьетнам усилит проверки на границе и в аэропортах

"Эффект от прививок (против коронавируса – ред.) со временем ослабевает, несмотря на высокие показатели вакцинации, а это означает, что весной может произойти всплеск новых случаев на фоне праздника нового года по лунному календарю и ослабления мер по борьбе с COVID-19 в некоторых странах", – приводит газета