Ветлаборатории в области Жетiсу выдали 8 тысяч фиктивных экспертиз
Сегодня, 12:37
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Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
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Прокурорская проверка показала, что в области Жетiсу лаборатории осуществляли деятельность без соответствующей лицензии, оборудований и химреактивов, формально выписано около 8 тыс актов экспертиз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
По результатам проверки деятельность 5 лабораторий на осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы временно была приостановлена.
Виновные в лице руководства ветеринарной станции привлечены к дисциплинарной, а директора лабораторий к административной ответственности.
В настоящее время деятельность лабораторий приведена в соответствие и их работа возобновлена.
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