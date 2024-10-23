Ветлаборатории в области Жетiсу выдали 8 тысяч фиктивных экспертиз

Прокурорская проверка показала, что в области Жетiсу лаборатории осуществляли деятельность без соответствующей лицензии, оборудований и химреактивов, формально выписано около 8 тыс актов экспертиз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

По результатам проверки деятельность 5 лабораторий на осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы временно была приостановлена.

Виновные в лице руководства ветеринарной станции привлечены к дисциплинарной, а директора лабораторий к административной ответственности.

В настоящее время деятельность лабораторий приведена в соответствие и их работа возобновлена.