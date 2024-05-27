Ветлаборатории работали с нарушениями в Актобе
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Деятельность ветеринарной лаборатории приостановили в Актобе из-за нарушений, выявленных прокурорами, передаёт BaigeNews.kz.
"Проверкой установлены многочисленные нарушения требований ветеринарно-санитарных правил, факты отсутствия вентиляции помещений, водопровода, отопления, отдельных помещений для проведения разных видов экспертиз, отсутствия журналов учёта осмотра убойных животных и ветеринарной экспертизы. В отдельных лабораториях не имелись оборудование и химические реактивы для проведения экспертизы мяса", - сообщили в прокуратуре региона.
Кроме того, в Актобе установлена ветеринарная лаборатория, которая функционировала без разрешительных документов.
В результате принятых мер прокурорского надзора деятельность одной лаборатории приостановлена, четыре лаборатории привлечены к административной ответственности на сумму 370 тысяч тенге.
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