Ветлаборатории работали с нарушениями в Актобе

Деятельность ветеринарной лаборатории приостановили в Актобе из-за нарушений, выявленных прокурорами, передаёт BaigeNews.kz.

"Проверкой установлены многочисленные нарушения требований ветеринарно-санитарных правил, факты отсутствия вентиляции помещений, водопровода, отопления, отдельных помещений для проведения разных видов экспертиз, отсутствия журналов учёта осмотра убойных животных и ветеринарной экспертизы. В отдельных лабораториях не имелись оборудование и химические реактивы для проведения экспертизы мяса", - сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, в Актобе установлена ветеринарная лаборатория, которая функционировала без разрешительных документов.

В результате принятых мер прокурорского надзора деятельность одной лаборатории приостановлена, четыре лаборатории привлечены к административной ответственности на сумму 370 тысяч тенге.