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Ветлаборатории незаконно выдавали ветеринарно-санитарные экспертизы в области Жетысу

Сегодня, 17:36
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:36
Сегодня, 17:36
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры области Жетысу приостановили деятельность 5 ветеринарных лабораторий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

Ветеринарные лаборатории, не обеспеченные необходимым оборудованием и химреактивами, выдавали формальные акты экспертизы без проведения соответствующих лабораторных исследований.

"В результате чего, за последние три года ими незаконно выдано более 8 тысяч актов ветеринарно-санитарной экспертизы.

Более того, лаборатории не соблюдали нормы санитарных требований.

По акту надзора природоохранной прокуратуры к административной ответственности привлечено 7 ветеринарных лабораторий на общую сумму более 2,5 млн тенге", - говорится в сообщении.

Деятельность пяти лабораторий временно приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица уполномоченного органа (контрольно-надзорного) в области ветеринарии.

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