Ветеринарно-санитарную экспертизу мяса можно будет проверить с помощью QR-кода в Казахстане

В Казахстане благодаря новому модулю "Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса" в информационной системе идентификации сельскохозяйственных животных оцифрован процесс выдачи справок с актом экспертизы на местах убоя и формированием QR-кода с информацией о полном жизненном цикле животного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина было озвучено, что данный QR размещается в местах продажи мяса, он позволит предотвратить убой животных без ветеринарного осмотра и экспертизы туш и органов. Новый модуль апробируется в пилотном режиме в Алматинской, Павлодарской областях и области Жетысу.

Этот подход внедрен и на пограничных пунктах пропуска. Сведения о прибывающих грузах вносят в информационную систему, формируют электронные формы актов досмотра и отбора проб, которые направляют госветинспектору и сотруднику ветеринарной лаборатории. Система уже успешно прошла тестирование на приграничных пунктах Павлодарской области.

"На территории страны насчитывается 904 объекта убоя, из них 109 - мясоперерабатывающих предприятий, 281 убойный пункт и 514 убойных площадок. Из-за несоответствия ветеринарным требованиям закрыты 106 объектов убоя, с января по октябрь 2023 года отозваны учетные номера у 661 убойной площадки", — сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Также он отметил, что во всех крупных сельских округах необходимо открыть убойные пункты с лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.

"Поскольку убойные площадки открывались как вынужденная мера на переходный период, сейчас мы работаем над внесением изменений в законодательство, после чего убойных площадок как таковых больше не будет", — подчеркнул вице-министр.

На совещании Амангалий Бердалин также рассказал о проведенной плановой диагностике и вакцинации животных и птиц на территории Казахстана. Все сведения о диагностических и профилактических мероприятиях занесены в базу идентификации сельскохозяйственных животных. Как следствие, за последний год в стране наблюдается снижение очагов заболеваемости опасными болезнями на 38%.

О подготовке к борьбе с саранчой доложил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. Как уже сообщалось, за последние годы наблюдается рост площадей распространения вредителей, больше всего – в Актюбинской и Костанайской областях (один миллион гектаров, или 69% от общей площади по республике). На 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Для своевременной обработки полей от саранчи уже составлен предварительный план государственных закупок и объявлены конкурсы. В южных регионах к необходимым работам планируют приступить в апреле, в северных – в мае.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства вместе с акиматами областей провести широкую информационную работу среди жителей по нововведениям в процессе убоя скота, их преимуществам. Также оперативно провести все необходимые процедуры для своевременной обработки полей от саранчи.