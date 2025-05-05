7 мая 2025 года в 11:00 часов в Астане состоится масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

На месте проведения парада будут осуществляться усиленные меры безопасности и контроля. На парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, лучшие подразделения Вооружённых сил РК, роты почётного караула, ветераны Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, военных правоохранительных органов и другие.

7 мая в честь праздника в столице пройдут концерты и прямая трансляция военного парада. С 11:00 на больших LED-экранах будет вестись трансляция парада сразу на нескольких площадках:

На городской площади у здания столичного акимата (прямая трансляция и праздничный концерт);

На территории стадиона "Астана Арена" (прямая трансляция и праздничный концерт);

Территория парковки "Astana Music Hall" (Кувшин) по проспекту Б. Момышулы, 1 (только прямая трансляция).

Кроме того, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов.

К слову, движение автотранспорта в районе проведения Парада будет ограничено. Астанчан и гостей города попросили заранее планировать маршруты и учитывать изменения, а также соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов.

Проход и проезд на указанных участках будет возобновлен по окончании всех мероприятий.