В СКО сейчас проживают 3 ветерана войны, 2396 тружеников тыла, 97 жен умерших ветеранов, 5 жителей блокадного Ленинграда и 9 узников концлагерей, передаёт BaigeNews.kz.

В честь 80-летия Победы ветераны войны получат единовременную соцпомощь в размере 5 млн тенге, труженики тыла и жены умерших ветеранов - 50 000 тенге, граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде - 60 000 тенге, узники концлагерей - 100 000 тенге.

Кроме того, им в течение года оплачивают санаторно-курортное лечение, услуги зубопротезирования и коммунальные платежи.

Ранее сообщалось, что по инициативе акимата Астаны сумма выплат ветеранам ВОВ к юбилейной 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне увеличена в 2,5 раза. Таким образом, столичные ветераны ВОВ также получат по 5 миллионов тенге. На сегодняшний день в столице проживают 6 ветеранов