Ветераны Афганской войны предложили кандидатуру Токаева на пост президента Казахстана

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В Национальной академической библиотеке прошло заседание правления Ассоциации QAZAQSTAN ARDAGERLERI, организаций ветеранов войны в Афганистане и других локальных войн. Члены правления решили выдвинуть от Ассоциации кандидата на пост президента Казахстана, передает BaigeNews.kz.