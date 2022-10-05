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  • Ветераны Афганской войны предложили кандидатуру Токаева на пост президента Казахстана
nur.kz Сегодня, 18:31
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Фото: nur.kz

Ветераны Афганской войны предложили кандидатуру Токаева на пост президента Казахстана

В Национальной академической библиотеке прошло заседание правления Ассоциации QAZAQSTAN ARDAGERLERI, организаций ветеранов войны в Афганистане и других локальных войн. Члены правления решили выдвинуть от Ассоциации кандидата на пост президента Казахстана, передает BaigeNews.kz

"Президент всегда поддерживает ветеранов и представителей различных социальных групп. Мы ветераны не понаслышке знаем, что такое война и знаем цену миру. Стабильность – это главный залог развития любого государства, поэтому мы приняли решение выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в кандидаты на президентские выборы", - заявил руководитель Ассоциации Бахытбек Смагул. 

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#выборы президента #Токаев #ветераны-афганцы
Журналист
Сегодня, 18:31
165
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