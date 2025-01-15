По инициативе акимата Астаны сумма выплат ветеранам ВОВ к юбилейной 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне увеличена в 2,5 раза. Таким образом, столичные ветераны ВОВ получат по 5 миллионов тенге. На сегодняшний день в столице проживают 6 ветеранов, передаёт BaigeNews.kz.

"Кроме того, выплаты также получат ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, (кроме участников и инвалидов ЧАЭС) (военнослужищие, проходившим службу в период ВОВ, лица, принимавшим участие в боевых действиях против фашисткой Германии, гражданам, работавшим в период блокады в городе Ленинград, несовершеннолетним узникам концлагерей, военнослужащим, ставшими лицам с инвалидностью в следствии ранения, лица, которым инвалидность установлена вследствие катастрофы на радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, ядерных испытаний, и их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей) – в размере 45 МРП (176 940 тенге)", - говорится в сообщении.

Ветераны боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов боевых действий в Афганистане) (военнослужищие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротвоческой операции в Ираке), в урегулировании межэтнического конфйликта в Нагорном Карабахе) – 45 МРП (176 940 тенге).

Другие лица, на которых распространяется действие Закона Республики Казахстан "О ветеранах" (труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруга (супруг) умершего инвалида ВОВ, – в размере 15 МРП (58 980 тенге).

По 3 млн тенге выплатят ветеранам к 80-летию Победы в Карагандинской области.