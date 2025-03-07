Все действия сотрудников полиции проходили в строгом соблюдении регламента и инструкции в кризисных ситуациях, передает BaigeNews.kz.

Так бывший командир специального подразделения Усен Абильбаев прокомментировал резонансный случай, произошедший сегодня в аэропорту Алматы. Первым в контакт в таких случаях должен вступать психолог-переговоровщик, отметил ветеран МВД.

"Сотрудники полиции приняли все меры предосторожности в отношении окружающих граждан. В соответствии со статьей 60 "Закона о правоохранительной службе" и статьи 32 УК РК "Необходимая оборона", статьи 34 УК РК "Крайняя необходимость". Они не могли применить огнестрельное оружие. Тем более в закрытом помещении. Сотрудники полиции также не могли занять место заложника, так как вооружены табельным оружием", - отметил Усен Абильбаев.

Спикер отметил, что Муса Абдраим, занявший место заложника, действовал сообща с полицейскими. В данном случае самой главной задачей было не допустить обострения ситуации.

"Применение огнестрельного оружия в закрытом помещении могло бы повлечь еще худшие последствия. Повезло, что этот прохожий оказался в нужном месте. Это очень отважный, храбрый человек. Не каждый мог бы принять такое решение. Он сам поменялся с девушкой и стал заложником. На видео видно, когда злоумышленник вступает в переговоры с окружающими, тот человек поймал момент и вырвал нож. Сработала его смекалка", - продолжил Усен Абильбаев.

Напомним, около 11:45 в терминале внутренних рейсов аэропорта Алматы зашёл пассажир. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу службы досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Очевидец предложил себя в качестве заложника, а затем сумел выхватить нож и обезвредить преступника. По факту возбуждено уголовное дело. Глава государства был проинформирован о ситуации с захватом заложницы. Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Позже в полиции подтвердили, что мужчина, взявший заложницу в аэропорту Алматы, ранее был осуждён на нападение на женщину в автобусе.

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін".