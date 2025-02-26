Верховный суд РК оставил в силе решение местных судов, удовлетворивших иск астанчанина, который оспаривал выселение с семьей из государственной квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина, участник боевых действий на территории других стран, обращался в суд с требованием признать незаконным решение жилищной комиссии, которая решила выселить его с семьей из трехкомнатной квартиры, предоставленной ему в 2011 году.

Управление жилья Астаны отказало ему в продлении договора аренды. Однако суд установил, что истец, являясь ветераном войны, имеет право на сохранение жилья без выселения. Также выяснилось, что в 2011 году ему был предоставлен участок земли для строительства дома, однако он подарил его своему сыну. Важно отметить, что мужчина является пенсионером, награжден множеством государственных наград и относится к социально уязвимым слоям населения.

Коллегия Верховного суда указала на незаконность действий жилищной комиссии и поддержала решение местных судов. Жалоба Управления жилья была отклонена, а права истца на жилье защищены.