Благодарность ветеранам Ассамблеи народа Казахстана высказали во время ее XXXIV сессии, передает BaigeNews.kz.

Член Совета АНК Ахмед Мурадов рассказал, какие цели преследовал институт в самом начале своего создания.

По его словам, выступать перед ветеранами организации является большой честью, так как все они посвятили свои жизни построению мира и согласия на независимой казахстанской земле.

"Между первой и тридцать четвертой сессии прошло не просто 30-летие. Казахстан перешагнул в своей истории целую эпоху. АНК стала фундаментом единства, стабильности и развития. Дружба, солидарность для нас не просто слова – это образ жизни, наше мировоззрение и ценности. В этом зале много наших соратников, принимавших участие в работе первой сессии в 1995 году. Мы, ветераны Ассамблеи, были активными участниками исторического процесса трансформации всех сфер жизни страны. Это наш совместный колоссальный труд. История Ассамблеи – это история укрепления единства, консолидации наций. Это верхняя история независимого Казахстана", - подчеркнул Ахмед Мурадов.

Поздравляя участников сессии с юбилеем АНК, спикер напомнил, что в отличие от других стран, в Казахстане удалось не допустить конфликтов на межэтнической почве. Это нужно признать большим успехом.

Напомним, в Астане в эти минуты стартовала XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента. Ее тема – "30 лет во имя единства и согласия".