Ветеран АНК рассказал о первых годах организации
Главные достижения он озвучил на заседании сессии с участием Главы государства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Благодарность ветеранам Ассамблеи народа Казахстана высказали во время ее XXXIV сессии, передает BaigeNews.kz.
Член Совета АНК Ахмед Мурадов рассказал, какие цели преследовал институт в самом начале своего создания.
По его словам, выступать перед ветеранами организации является большой честью, так как все они посвятили свои жизни построению мира и согласия на независимой казахстанской земле.
"Между первой и тридцать четвертой сессии прошло не просто 30-летие. Казахстан перешагнул в своей истории целую эпоху. АНК стала фундаментом единства, стабильности и развития. Дружба, солидарность для нас не просто слова – это образ жизни, наше мировоззрение и ценности. В этом зале много наших соратников, принимавших участие в работе первой сессии в 1995 году. Мы, ветераны Ассамблеи, были активными участниками исторического процесса трансформации всех сфер жизни страны. Это наш совместный колоссальный труд. История Ассамблеи – это история укрепления единства, консолидации наций. Это верхняя история независимого Казахстана", - подчеркнул Ахмед Мурадов.
Поздравляя участников сессии с юбилеем АНК, спикер напомнил, что в отличие от других стран, в Казахстане удалось не допустить конфликтов на межэтнической почве. Это нужно признать большим успехом.
Напомним, в Астане в эти минуты стартовала XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента. Ее тема – "30 лет во имя единства и согласия".
Самое читаемое
- Стамбул содрогнулся от сильного землетрясения
- Казахстанцев будут штрафовать на 78 тысяч тенге за костры на даче
- Мощное землетрясение в Турции: Есть ли пострадавшие среди граждан Казахстана
- Зеленский сделал жёсткое заявление о Крыме — в США считают это угрозой переговорам
- Казахстан вошёл в топ-35 стран по цифровой конкурентоспособности