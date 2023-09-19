Ветер унёс надувную лодку с подростками на озере в СКО

Четверых отдыхающих спасли сотрудники ДЧС Северо-Казахстанской области на озере Пёстрое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

Мужчина 1983 года рождения решил протестировать недавно плавательное средство. С собой он взял дочь, 2008 года рождения и двух её знакомых, девушку и юношу, 2007 года рождения. Во время путешествия резкий порыв ветра начал стремительно увлекать лодку глубоко в прибрежные камыши, за которыми не было видно берега. Все пассажиры лодки были в спасательных жилетах. Существовал риск, что сухая поросль тростника проткнёт резиновые борта лодки.

После поступления сигнала о помощи на место происшествия отправились главные спасатели оперативно-спасательного отряда Ербулат Нагуманов и Думан Жиенмурзин.

"Через пять минут мы были уже на месте происшествия. Успокоил людей, объяснив, что бояться нечего, скоро будем на берегу, в безопасности. Одного из ребят посадил к себе в лодку. Надёжно закрепив буксировочный трос, доставил лодку с пассажирами на пляж", — рассказал Ербулат Нагуманов.

Он провёл со спасёнными профилактическую беседу и напомнил о правилах безопасности на воде. Отдыхающие поблагодарили спасателей за помощь в экстренной ситуации.

По данным ДЧС СКО, с начала года в области зарегистрировано свыше 250 вызовов, спасено 88 человек.