Ветер унёс четверых купающихся жителей Уральска
Сегодня, 20:20
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Сегодня, 20:20Сегодня, 20:20
61Фото: МЧС РК
В ЗКО спасателям пришлось вылавливать из реки четверых человек, которые купались в то время, как на регион обрушился штормовой ветер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел на реке Чаган, в городском парке культуры и отдыха Уральска.
"Отец с дочкой на плавательной доске, а также двое 17-летних подростков без плавательных средств уплыли далеко, однако из-за сильного ветра не смогли вернуться самостоятельно. Во время патрулирования их заметили спасатели и пришли на помощь. В медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.
Напомним, во второй половине дня сильные порывы ветра и пыльная буря накрыли город. Непогода длилась около 20 минут и оставила уральцев без воды и электричества.
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