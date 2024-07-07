Ветер унёс четверых купающихся жителей Уральска

В ЗКО спасателям пришлось вылавливать из реки четверых человек, которые купались в то время, как на регион обрушился штормовой ветер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел на реке Чаган, в городском парке культуры и отдыха Уральска.

"Отец с дочкой на плавательной доске, а также двое 17-летних подростков без плавательных средств уплыли далеко, однако из-за сильного ветра не смогли вернуться самостоятельно. Во время патрулирования их заметили спасатели и пришли на помощь. В медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.

Напомним, во второй половине дня сильные порывы ветра и пыльная буря накрыли город. Непогода длилась около 20 минут и оставила уральцев без воды и электричества.