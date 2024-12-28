По прогнозам "Казгидромета", 29 декабря на большей части территории страны ожидаются снег, метель, на западе, юге страны – осадки в виде дождя и снега. В юго-восточных регионах страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололёд, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

29 декабря днём в области Жетысу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается туман.

На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.

На западе, востоке Алматинской области ожидается ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с. В Конаеве днём ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью в Мангистауской области, днем на западе, юге, в центре области ожидается гололёд. На юге, в центре области ожидается туман. В Актау гололёд.

На севере, востоке, юге Актюбинской области ожидаются туман, гололед. В Актобе временами ожидаются туман, гололёд.

Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололёд. В Атырау ночью ожидается гололёд.

Днём на юге Кызылординской области ожидается гололёд.

На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 18 м/с.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днём ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на севере, юго-востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге, днем на западе, севере области Абай ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман.