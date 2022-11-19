Ветер, туман, гололёд: какой будет погода в Казахстане 20 ноября

Фото: twitter.com/permactive

Как сообщает "Казидромет", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке республики – снег. Ожидаются туман, гололёд, на юге, востоке усиление ветра, на севере низовая метель, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах страны.

На юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

20 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. В Уральске 20 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололёд.

На юге, севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман, в Алматы 20 ноября ночью и утром — туман.

20 ноября ночью на севере, северо-востоке, днём на западе Актюбинской области и Актобе ожидается гололёд.

20 ноября на севере, в горных и предгорных районах области Жетысу ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Улытауской области, а также на юге Карагандинской области ожидаются туман, гололёд.

Ночью 20 ноября на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 20 ноября в южной половине Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге области туман.

20-21 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололёд. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днём порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 20-21 ноября ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане ожидается переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днём 12-14 градусов ниже нуля.

В Алматы – переменная облачность, временами дождь. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днём 8,10°C градусов тепла.

В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8 градусов, днём от 11 до 13 градусов тепла.