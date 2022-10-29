Ветер, туман, гололёд. Какая погода ждёт казахстанцев в воскресенье

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На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды.

По прогнозам "Казгидромета" в большинстве регионов Казахста пройдут осадки, на юге, юго-востоке сильные осадки: дождь, снег. Лишь в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях под влиянием Северо-западного антициклона сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололёд, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане ожидается переменная облачность, днём небольшие осадки: дождь, снег. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём — 2-4 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, во второй половине дня — дождь. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днём 13-15 градусов тепла.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, утром и днем временами сильный дождь. Ветер западный 8-13, утром и днём порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 6-8, днем 10-12 градусов тепла.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный, днём на севере, западе области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На западе, востоке и юге Атырауской области ожидается туман.

В центре, на юге Актюбинской области — гололёд.

Днём на юге, западе Акмолинской области ожидается гололёд. Ночью и утром на западе области — туман.

На юге Костанайской области ожидается гололёд. На севере, востоке области туман.

Днём на юге Павлодарской области ожидается гололёд.

На севере Кызылординской области — гололёд. Ветер западный, днём в центре области 15-20 метров секунду.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озёр — порывы 15-20, днём временами 23-28 метров в секунду.

На западе, юге Мангистауской области — туман.

Утром и днём на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере и юге области туман. Ветер западный, утром и днём на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду.