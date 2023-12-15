Ветер стих: В КазАвтоЖоле рассказали о ситуации на трассах в Жамбылской области

В "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на автодорогах в Жамбылской, Алматинской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Сырым Хамзин сообщил, что сейчас осадки прекратились, ветер стих. Ведомство ведёт работу по скорейшему открытию проезжей части. Для этого задействовали более 70 единиц спецтехники.

Также он напомнил, что из-за полного отсутствия видимости, метели, шквального ветра со скоростью местами до более 40 метров секунду между населёнными пунктами Отар, Мерке, Тараз, Шымкент 13 декабря было введено ограничение. Сейчас действуют ограничения на 16 участках дорог республиканского значения.

Напомним, из-за сильного ветра и морозов на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Железнодорожники устранили затор в Жамбылской области, ограничив их скорость. Ранее в КТЖ сообщили, что 21 поезд задержится.

Транспортные полицейские доставили более 500 человек на железнодорожные вокзалы станции Шу и Тараз, чтобы те смогли добраться до конечного пункта назначения поездом.