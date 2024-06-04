Ураганный ветер снёс крышу дома в ВКО

Ураганный ветер снёс крышу четырёхквартирного дома в Восточном Казахстане. ЧП произошло в селе Черемшанка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Сорванная кровля упала на проезжую часть. К счастью, ни люди, ни машины не пострадали. Оказалась повреждена линия электропередач.

Как рассказали в акимате Глубоковского района, это — частный дом, и восстановлением крова должны заниматься собственники жилья. Но чиновники рассматривают возможность оказания материальной помощи.

"Есть такая программа оказания помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И им оказывается помощь при наличии справки с органов ЧС, что был штормовой ветер. Комиссия поможет собрать собственникам жилья документы. И им оказана будет материальная помощь в размере до 100 МРП", — рассказала заместитель акима Глубоковского района Елена Старенкова.

Ранее в Астане ураганный ветер сорвал крышу одного из корпусов Аграрного университета. Повреждённый корпус был построен в 1931 году, а его последняя реконструкция была произведена в 1957 году.