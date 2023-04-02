Ветер снёс крыши зданий и трубу предприятия в Кызылординской области

Фото: акимат Казалинского района

В Кызылординской области сильный ветер снёс крыши зданий и трубу одного из предприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

В Енбекшинском сельском округе Шиелийского района порывистый ветер сорвал крыши зданий школы, медпункта и полицейского участка, а в Казалинском районе стихия повредила металлическую трубу предприятия "Қазалы Теміржолжылу".

РГП "Казгидромет" предупреждал, что в Кызылординской области и областном центре 1 апреля ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с, днём в центре области 23-28 м/с.