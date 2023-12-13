Ветер сбивает с ног полицейских в Мангистауской области

Непогода разыгралась в Мангистауской области. Гололёд образовался на трассах, и ветер дует с такой силой, что взрослые мужчины не могут удержаться на ногах, передаёт BaigeNews.kz.

На трассе "Бейнеу - Актау" очевидцы сняли видео, как сотрудника роты патрульной полиции буквально уносит ветром.