  • 13 Декабря, 21:57
  • BAIGENEWS

Ветер сбивает с ног полицейских в Мангистауской области

Сегодня, 21:22
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:22
Сегодня, 21:22
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Фото: pxhere.com

Непогода разыгралась в Мангистауской области. Гололёд образовался на трассах, и ветер дует с такой силой, что взрослые мужчины не могут удержаться на ногах, передаёт BaigeNews.kz.

На трассе "Бейнеу - Актау" очевидцы сняли видео, как сотрудника роты патрульной полиции буквально уносит ветром.

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