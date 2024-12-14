На трассе Алматы — Усть-Каменогорск мощный порыв ветра оказался сильнее техники и опрокинул прицеп грузового автомобиля Mercedes-Benz Atego, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Патрульные быстро прибыли на место происшествия. По предварительным данным, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия", — говорится в сообщении.

Полиция призывает водителей к осторожности на дороге.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды закрыты трассы в Карагандинской и Акмолинской областях. К этому часу "КазАвтоЖол" ограничил движение автотранспорта ещё на двух участках трассы в Карагандинской и Павлодарской областей: "Кызылорда-Павлодар" от Караганды до границы Павлодарской области и "Кызылорда-Павлодар" от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.

Дороги планируют открыть в 8:00 15 декабря.