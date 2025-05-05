Ветер перевернул лодки с туристами в Китае: 10 человек погибли
Порыв ветра унес жизни 10 туристов.
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В китайской провинции Гуйчжоу произошла трагедия на воде: из-за сильного ветра перевернулись туристические катера, на борту которых находились десятки человек, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в воскресенье, 4 мая, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные спасательных служб.
По предварительной информации, четыре катера, стоявшие на реке, были опрокинуты порывами ветра. В результате в воду упали 84 человека. Несмотря на оперативную реакцию спасателей, спасти удалось 74 человека, 10 туристов погибли. Последнее тело было извлечено из воды в понедельник, 5 мая.
За медицинской помощью обратились 70 человек, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. В спасательной операции приняли участие почти 500 сотрудников служб ЧС.
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших и поручил местным властям максимально усилить меры безопасности в местах массового скопления людей и туристических зонах, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.
Ранее мы писали о том, что около ста туристов оказались заблокированными во время пожара в заповеднике Израиля.
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