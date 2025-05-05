В китайской провинции Гуйчжоу произошла трагедия на воде: из-за сильного ветра перевернулись туристические катера, на борту которых находились десятки человек, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в воскресенье, 4 мая, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные спасательных служб.

По предварительной информации, четыре катера, стоявшие на реке, были опрокинуты порывами ветра. В результате в воду упали 84 человека. Несмотря на оперативную реакцию спасателей, спасти удалось 74 человека, 10 туристов погибли. Последнее тело было извлечено из воды в понедельник, 5 мая.

За медицинской помощью обратились 70 человек, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. В спасательной операции приняли участие почти 500 сотрудников служб ЧС.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования семьям погибших и поручил местным властям максимально усилить меры безопасности в местах массового скопления людей и туристических зонах, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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