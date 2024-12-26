  • 26 Декабря, 19:56
  • BAIGENEWS

Ветер перевернул грузовик на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

Фото с места событий появилось в Сети.

Сегодня, 19:13
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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Фото: polisia.kz

Порыв ветра перевернул грузовой автомобиль марки Mercedes Benz на трассе в Казахстане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл около 16:00 на 939-м километре дороги Алматы-Усть-Каменогорск. Водитель не пострадал. 

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