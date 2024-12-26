Ветер перевернул грузовик на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
Фото с места событий появилось в Сети.
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
114Фото: polisia.kz
Порыв ветра перевернул грузовой автомобиль марки Mercedes Benz на трассе в Казахстане. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл около 16:00 на 939-м километре дороги Алматы-Усть-Каменогорск. Водитель не пострадал.
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