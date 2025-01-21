Сильный ветер опрокинул на бок пассажирский автобус на трассе "Ботакара – Караганда", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области. В салоне находились 17 человек

"21 января в 08:54 на автодороге республиканского значения "Бастау-Актау-Темиртау", в 1 километре от села Петровка, произошло опрокидывание маршрутного автобуса №84, следовавшего по маршруту "Ботакара-Караганда". По предварительным данным, причиной инцидента стал резкий порыв ветра, который привел к потере устойчивости автобуса и его опрокидыванию на бок", - говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые оказали помощь и организовали дальнейшую доставку пассажиров на попутках.