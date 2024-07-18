Ветер оставил без света и газа жителей Жамбылской области

Житель Жамбылской области пострадал во время сильного ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Сообщается, что в ряде населённых пунктов Кордайского района 17 июля в 18:00 начался сильный ветер. Скорость ветра – 18-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

"В селе Бериктас зафиксирован сильный ветер с порывами до 43,5 м/с. Из-за сильного ветра на 18-летнего жителя разрушилась и упала стена старого сарая. Он госпитализирован в центральную районную больницу", – сообщили в акимате.

Из-за непогоды наблюдались временные отключения электроэнергии в некоторых сёлах. Аварийные службы оперативно выезжают на все вызовы. На данный момент электроснабжение не восстановлено только в селе Соганды (65 домов).

Без газоснабжения остались 219 домов и два социальных объекта. ЖОФ АО "КазТрансГазАймак" проводит восстановительные работы. В связи с погодными условиями подключение планируется 18 июля утром, отметили в акимате.

Сообщалось, что сотни голов мелкого рогатого скота унесло склоновым стоком в Жамбылской области.