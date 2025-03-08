В Жамбылской области в горных районах усилится ветер до 30 метров в секунду и более.

В Актюбинской области ночью и утром на севере прогнозируются туман и гололедица на дорогах.

В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке ожидается туман. Ветер сменится с северо-западного на юго-восточный, порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области на севере и в горах пройдут осадки в виде дождя и снега, ночью прогнозируется туман. Ветер будет западный, сменяющийся на северо-западный, с порывами до 23 метров в секунду.

В области Ұлытау ночью и днем пройдет снег, будет метель и туман.

В Акмолинской области ночью и днем прогнозируются снег, низовая метель и туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель и туман.

В Восточно-Казахстанской области пройдут осадки в виде дождя и снега, будет метель и гололед.

В области Абай прогнозируются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед.

В Атырауской области ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области днем пройдут осадки, на юге и в горных районах прогнозируются сильные дожди и снег.

В Павлодарской области прогнозируется снег, низовая метель и туман.

В Костанайской области прогнозируются снег, низовая метель и туман.

В Жамбылской области пройдут осадки в виде дождя и снега, прогнозируется туман и гололед.

В Мангистауской области ночью и утром ожидается туман.

В области Ұлытау ночью и днем пройдет снег, будет низовая метель и туман.

В Кызылординской области прогнозируются туман и гололед.