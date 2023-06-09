Ветер и жара разнесли пожар в "Семей орманы" до 30 тысяч гектаров

Фото: ДЧС области Абай

Штаб МЧС по тушению возглавил министр по ЧС Юрий Ильин.

Пожар в области Абай продолжают тушить на шести участках. По информации Комитета лесного хозяйства, предварительная площадь пожара выросла до 30 тысяч гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

В ликвидации огня задействовано более 600 человек, 168 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны.

"Привлечено шесть вертолётов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Всего осуществлено 55 сбросов воды с объёмом 154 тонны", - говорится в сообщении.

В связи пожаром в области Абай и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара министр по ЧС прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область. Он лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

Тушения пожара осложняет сохраняющаяся жара в регионе. "Казгидромет" прогнозирует на 9 июня в области до +38 градусов.