  • 8 Сентября, 06:05
  • BAIGENEWS

Ветер и волны помешали лодке с людьми вернутся на берег Бухтарминского водохранилища

Сегодня, 04:39
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 04:39
Сегодня, 04:39
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

В ВКО двое мужчин и 13-летний ребенок отплыли на резиновой лодке на остров Гусинный Бухтарминского водохранилища и не смогли вернуться на берег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Им мешал сильный ветер и большие волны.

"Сотрудники МЧС спасли их, доставив на берег. В медицинской помощи туристы не нуждались", - сообщили в ведомстве.

МЧС РК просит казахстанцев "не выходить на лодках в темное время суток, при непогоде и штормовых предупреждениях".

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