Ветер и волны помешали лодке с людьми вернутся на берег Бухтарминского водохранилища
Сегодня, 04:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:39Сегодня, 04:39
149Фото: скриншот с видео МЧС РК
В ВКО двое мужчин и 13-летний ребенок отплыли на резиновой лодке на остров Гусинный Бухтарминского водохранилища и не смогли вернуться на берег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Им мешал сильный ветер и большие волны.
"Сотрудники МЧС спасли их, доставив на берег. В медицинской помощи туристы не нуждались", - сообщили в ведомстве.
МЧС РК просит казахстанцев "не выходить на лодках в темное время суток, при непогоде и штормовых предупреждениях".
Самое читаемое
- Международные платежи между Казахстаном и Россией могут стать невозможными
- Задержан экс-начальник управления культуры Астаны
- Четыре спортсмена представят Кызылординскую область на Играх кочевников
- Турецкий политолог рассказал о будущем атомной энергетики в Казахстане
- "За страну нужно не бороться, а драться" – женщина-борец из Шымкента об Играх кочевников