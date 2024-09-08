Ветер и волны помешали лодке с людьми вернутся на берег Бухтарминского водохранилища

В ВКО двое мужчин и 13-летний ребенок отплыли на резиновой лодке на остров Гусинный Бухтарминского водохранилища и не смогли вернуться на берег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Им мешал сильный ветер и большие волны.

"Сотрудники МЧС спасли их, доставив на берег. В медицинской помощи туристы не нуждались", - сообщили в ведомстве.

МЧС РК просит казахстанцев "не выходить на лодках в темное время суток, при непогоде и штормовых предупреждениях".