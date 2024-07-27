Ветер и сильная жара: в большинстве регионов страны вновь объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 28 июля сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на юго-западе, севере, востоке страны ожидаются сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, в области Жетысу, на юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской сохранится сильная жара.

Днём на севере, в центре Алматинской области, на севере, юге, в центре области Жетысу, на западе Жамбылской области сохраняется очень сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Атырауской, на северо-западе Карагандинской, на западе, юге, севере Алматинской, на юго-востоке, юге Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, в центре, западе области Абай, на юге области Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской области, на западе, в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

28 июля на западе, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Днём на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на юге, в горных районах области порывы 18 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-38 градусов. В Алматы днём сильная жара 36-38 градусов.

Ночью на западе, юге, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидается гроза.

На востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20 м/с.

Днём на востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный днем в районе Алакольских озёр порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35-39 градусов. В Талдыкоргае днём ожидается гроза. Днем сохранится сильная жара 36-38 градусов.

Днём в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в горах порывы 15-20 м/с. Днём на западе, в пустынных районах области ожидается сильная жара 40 градусов. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов.

Ночью в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, град. На западе, в центре области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау ночью временами ожидается гроза.

Утром и днем на севере, в центре области Абай ожидается сильный дождь, град, шквал. Утром и днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. В Семее днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днём на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днём ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днём ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Днём сильная жара 35 градусов.

На юго-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ветер западный днем порывы 15 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае утром и днём ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью гроза. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.