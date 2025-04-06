По прогнозам "Казгидромета" 7 апреля на территории Казахстана сохранится неустойчивая весна: страну охватят дожди, грозы, шквалы и даже град, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной такой погоды стали атмосферные фронты, которые затронут практически все регионы страны, за исключением восточных — здесь сохранится влияние антициклона, благодаря чему осадки маловероятны. Между тем, в остальной части страны ожидаются погодные качели: ночью — сильные дожди, днём — грозы и порывистый ветер.

В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.

В Алматинской области днём и утром прогнозируется гроза, в горных районах порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду. В Алматы и Конаеве также ожидаются грозы с сильным ветром. В Жамбылской области возможны грозы, град и шквалы, особенно в горах и на юге. В Таразе — гроза и ветер до 28 м/с. В Жетісу ночью прогнозируется туман, а в районе Алакольских озёр ветер усилится до 25 м/с. В Туркестанской области ночью на севере и в горных районах пройдут сильные дожди, возможны грозы и шквалы. Ветер с порывами до 28 м/с затронет Шымкент, Туркестан и предгорья.

В Кызылординской области ночью и утром ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистый ветер. В Кызылорде — порывы до 23 м/с. В Мангистауской области на западе и севере туманно. В Актау ночью и утром также прогнозируется туман. В Актюбинской области ночью на западе и юге возможны сильные дожди и грозы, с порывистым ветром. В Западно-Казахстанской области на севере и востоке ночью — сильные дожди, грозы и град. В Уральске — порывистый ветер до 18 м/с.

В Костанайской области утром и днём на юге и востоке возможны грозы, на севере и западе — туманы. Ветер местами усилится до 20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром на востоке будет туманно, днём — ветер до 20 м/с. В Улытауской области на севере и востоке днём ожидается гроза и сильный дождь, ночью и утром — туман. В Жезказгане — юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. В Карагандинской области — грозы и дожди, особенно на западе и в центре региона. На севере и востоке — туманы. Ветер усилится до 20 м/с.

В Атырауской области на севере и востоке ночью возможны сильные дожди и грозы. В Акмолинской области зафиксирован стремительный рост уровня воды на реке Калкутан в районе одноимённого села. Уровень воды уже превышает опасную отметку — в населённом пункте начались переливы через дороги и подтопления придомовых территорий. В Карагандинской области на реке Шерубайнура уровень воды приближается к критическому, сохраняется риск выхода реки из берегов и подтопления. Схожая ситуация наблюдается в Ұлытау, Восточно-Казахстанской и Абайской областях: здесь в ближайшие дни ожидается активное снеготаяние, размыв льда в руслах рек и возможные ледовые заторы, что может привести к подъёму уровня воды, разливам и подтоплениям.

Таким образом, 7 апреля почти вся территория Казахстана окажется под влиянием погодной нестабильности. Жителям страны стоит проявить осторожность и следить за предупреждениями синоптиков.