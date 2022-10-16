Ветер, дождь и туман: казахстанские синоптики дали прогноз на понедельник

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семи регионах страны снова объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозу РГП "Казгидромет" на большей части республики пройдут дожди, передаёт BaigeNews.kz.

Днём в горных районах юга страны ожидается сильный дождь. Лишь на западе Казахстана погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – туман.

На севере, юге и в горных районах Алматинской области ожидается ветер северо-западный, порывы 17-22 метра в секунду.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром туман.

Ночью на севере Павлодарской области синоптики прогнозируют туман, днём на севере, востоке региона ветер западный с порывами 15-20 метров в секунду.

Днём в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, в горных районах области ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается северо-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

В районе Алакольских озёр Жетысуской области ожидается восточный ветер 15-20 метров в секунду, с порывами 23-28 метров в секунду.